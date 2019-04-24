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Гаспарян отыграла подачу на матч и одолела Бузэрнеску на турнире в Стамбуле

Гаспарян отыграла подачу на матч и одолела Бузэрнеску на турнире в Стамбуле
Теннис / WTA

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян пробилась в четвертьфинал турнира в Стамбуле (Турция), в трёх партиях одолев представительницу Румынии Михаэлу Бузэрнеску, посеянную под вторым номером, со счётом 1:6, 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа.

Маргарита 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 8 двойных ошибок и 7 брейков. По ходу матча россиянка уступала 1:6, 1:3, а в третьем сете ей удалось отыграть подачу на матч.

За выход в полуфинал Гаспарян поспорит с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия, Q) — Тимя Бабош (Венгрия, LL).

Стамбул. Женщины. Второй круг
Барбора Стрыцова (Чехия) — Сорана Кырстя (Румыния) — 6:2, 1:6, 6:3.

24 апреля 2019 года, среда. 13:05 МСК
Стамбул. 2-й круг
Матч окончен
Маргарита Гаспарян
72
Россия
Маргарита Гаспарян
М. Гаспарян
2 : 1
Михаэла Бузэрнеску
30
Румыния
Михаэла Бузэрнеску
М. Бузэрнеску
1 2 3
           
1 6 7
6 4 5
           
24 апреля 2019 года, среда. 12:30 МСК
Стамбул. 2-й круг
Матч окончен
Барбора Стрыцова
47
Чехия
Барбора Стрыцова
Б. Стрыцова
2 : 1
Сорана Кырстя
97
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
1 2 3
           
6 1 6
2 6 3
           
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