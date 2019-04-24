Гаспарян отыграла подачу на матч и одолела Бузэрнеску на турнире в Стамбуле

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян пробилась в четвертьфинал турнира в Стамбуле (Турция), в трёх партиях одолев представительницу Румынии Михаэлу Бузэрнеску, посеянную под вторым номером, со счётом 1:6, 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа.
Маргарита 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 8 двойных ошибок и 7 брейков. По ходу матча россиянка уступала 1:6, 1:3, а в третьем сете ей удалось отыграть подачу на матч.
За выход в полуфинал Гаспарян поспорит с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия, Q) — Тимя Бабош (Венгрия, LL).
Стамбул. Женщины. Второй круг
Барбора Стрыцова (Чехия) — Сорана Кырстя (Румыния) — 6:2, 1:6, 6:3.
24 апреля 2019 года, среда. 13:05 МСК
Стамбул. 2-й круг
Матч окончен
72
Маргарита Гаспарян
М. Гаспарян
2 : 1
30
Михаэла Бузэрнеску
М. Бузэрнеску
|1
|2
|3
|
|1
|6
|7
|
|6
|4
|5
24 апреля 2019 года, среда. 12:30 МСК
Стамбул. 2-й круг
Матч окончен
47
Барбора Стрыцова
Б. Стрыцова
2 : 1
97
Сорана Кырстя
С. Кырстя
|1
|2
|3
|
|6
|1
|6
|
|2
|6
|3
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На последней неделе апреля мужчины разыграют титулы в Барселоне и Будапеште, а женщины – в Стамбуле и Штутгарте.