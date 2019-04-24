Гаспарян отыграла подачу на матч и одолела Бузэрнеску на турнире в Стамбуле

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян пробилась в четвертьфинал турнира в Стамбуле (Турция), в трёх партиях одолев представительницу Румынии Михаэлу Бузэрнеску, посеянную под вторым номером, со счётом 1:6, 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа.

Маргарита 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 8 двойных ошибок и 7 брейков. По ходу матча россиянка уступала 1:6, 1:3, а в третьем сете ей удалось отыграть подачу на матч.



За выход в полуфинал Гаспарян поспорит с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия, Q) — Тимя Бабош (Венгрия, LL).

Стамбул. Женщины. Второй круг

Барбора Стрыцова (Чехия) — Сорана Кырстя (Румыния) — 6:2, 1:6, 6:3.

