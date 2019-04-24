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Осака узнала имя первой соперницы на турнире в Штутгарте

Осака узнала имя первой соперницы на турнире в Штутгарте
Теннис / WTA

Представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй пробилась во второй круг турнира в Штутгарте (Германия). На старте соревнований она в трёх партиях обыграла китаянку Ван Цян со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты.

Се Шувэй ни разу не подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Се Шувэй поспорит с первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой (1). Турнир завершится 28 апреля.

В 2018 году победительницей этих соревнований стала чешка Каролина Плишкова. В финале уроженка Лоуни обыграла американку Коко Вандевей со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

24 апреля 2019 года, среда. 14:00 МСК
Штутгарт. 1-й круг
Матч окончен
Ван Цян
16
Китай
Ван Цян
В. Цян
1 : 2
Се Шувэй
24
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
С. Шувэй
1 2 3
           
6 3 4
4 6 6
           
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