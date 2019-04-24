Осака узнала имя первой соперницы на турнире в Штутгарте

Представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй пробилась во второй круг турнира в Штутгарте (Германия). На старте соревнований она в трёх партиях обыграла китаянку Ван Цян со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты.

Се Шувэй ни разу не подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Се Шувэй поспорит с первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой (1). Турнир завершится 28 апреля.

В 2018 году победительницей этих соревнований стала чешка Каролина Плишкова. В финале уроженка Лоуни обыграла американку Коко Вандевей со счётом 7:6 (7:2), 6:4.