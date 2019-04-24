Осака — о снятии Халеп: фух! Я словно увернулась от пули

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала информацию о том, что румынка Симона Халеп снялась с турнира в Штутгарте из-за травмы бедра. По итогам этих соревнований уроженка Констанцы могла сместить Осаку с первой строчки рейтинга WTA.

«Надеюсь, ей станет лучше. Думаю, это сильно скажется на турнире, потому что Симона великолепно играет на грунте. Все это знают. Также это касается и меня, так как она была очень близка к тому, чтобы обойти меня. Фух! Я словно увернулась от пули», — приводит слова Осаки официальный сайт тура.

Наоми сохранит за собой первую строчку, если победит в своём стартовом матче в Штутгарте. По итогам этих соревнований обойти японку также может чешка Петра Квитова, но для этого ей нужно выиграть турнир при условии, что Осака проиграет во втором круге.

Во втором раунде Наоми сыграет либо с китаянкой Ван Цян, либо с представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй.

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