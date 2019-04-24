Звонарёва проиграла Азаренко в первом круге турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Вера Звонарёва (LL) не смогла пробиться во второй круг турнира в Штутгарте (Германия), проиграв представительнице Беларуси Виктории Азаренко со счётом 5:7, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 43 минуты.
Звонарёва дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию поединка:
текстовая онлайн-трансляция матча Звонарёва — Азаренко в Штутгарте.
За выход в четвертьфинал Азаренко поспорит с действующей чемпионкой чешкой Каролиной Плишковой, посеянной под четвёртым номером. В прошлогоднем финале уроженка Лоуни обыграла американку Коко Вандевей со счётом 7:6 (7:2), 6:4.
24 апреля 2019 года, среда. 14:30 МСК
Штутгарт. 1-й круг
Матч окончен
84
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
0 : 2
61
Виктория Азаренко
В. Азаренко
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