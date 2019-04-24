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Арруабаррена вышла в 1/4 финала турнира в Турции, где может сыграть с Кузнецовой

Арруабаррена вышла в 1/4 финала турнира в Турции, где может сыграть с Кузнецовой
Теннис / WTA

Испанская теннисистка Лара Арруабаррена вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле (Турция), в двух партиях обыграв представительницу Швеции Ребекку Петерсон со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту.

Лара ни разу не подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в полуфинал Арруабаррена поспорит с победительницей поединка Светлана Кузнецова (Россия, WC) — Маркета Вондроушова (Чехия). Турнир завершится 28 апреля.

В 2018 году победительницей турнира в Стамбуле стала француженка Полин Пармантье. В финале она обыграла словенку Полону Херцог со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

24 апреля 2019 года, среда. 14:00 МСК
Стамбул. 2-й круг
Матч окончен
Лара Арруабаррена
117
Испания
Лара Арруабаррена
Л. Арруабаррена
2 : 0
Ребекка Петерсон
65
Швеция
Ребекка Петерсон
Р. Петерсон
1 2 3
           
6 6  
3 2  
           
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