Арруабаррена вышла в 1/4 финала турнира в Турции, где может сыграть с Кузнецовой

Испанская теннисистка Лара Арруабаррена вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле (Турция), в двух партиях обыграв представительницу Швеции Ребекку Петерсон со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту.

Лара ни разу не подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в полуфинал Арруабаррена поспорит с победительницей поединка Светлана Кузнецова (Россия, WC) — Маркета Вондроушова (Чехия). Турнир завершится 28 апреля.

В 2018 году победительницей турнира в Стамбуле стала француженка Полин Пармантье. В финале она обыграла словенку Полону Херцог со счётом 6:4, 3:6, 6:3.