Кузнецова: было ощущение, что играю не только с Буюкаксай, но и с болельщиками

Россиянка Светлана Кузнецова прокомментировала победу на старте турнира в Стамбуле (Турция) над хозяйкой кортов Каглой Буюкаксай со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

«Мне пришлось нелегко, так как зрители были на стороне соперницы. Было ощущение, что я сразу играю со всеми этим людьми. Мне больше нравится играть там, где меня любят болельщики. Но это нормально. Это часть карьеры игрока и отличная проверка для разума.

Во втором сете Кагла стала играть лучше, а я потеряла концентрацию в некоторых моментах. Но в целом это была хорошая игра первого круга", — приводит слова Кузнецовой официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал Кузнецова поборется либо с Маркетой Вондроушовой из Чехии, либо с представительницей Австралии Айлой Томлянович.

«Я отлично себя чувствую в физическом плане, мне просто нужна игровая практика. Именно поэтому я стараюсь играть на турнирах поменьше, чтобы вновь найти свой ритм», — призналась россиянка.

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