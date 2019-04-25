Азаренко: понятия не имею, сколько сейчас времени и что происходит

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала победу над россиянкой Верой Звонарёвой в первом круге турнира в Штутгарте со счётом 7:5, 6:4. Бывшая первая ракетка мира прилетела на эти соревнования из Австралии, где выступала в полуфинале Кубка Федерации.



«Я понятия не имею, сколько сейчас времени и что происходит. Перелёт из Австралии был таким долгим, было ощущение, что он никогда не закончится.



Матч со Звонарёвой был большим испытанием для меня. Я довольна тем, как смогла справиться. Я не ждала от себя многого в игровом плане, потому что в буквальном смысле провела на грунте 30 минут. Но я рассчитывала, что выложусь по полной.

Я не думала о возможном третьем сете, концентрировалась на каждом розыгрыше. Если начинаешь заглядывать вперёд, то теряешь концентрацию. Однако, учитывая обстоятельства, мне было нелегко оставаться сосредоточенной", — цитирует Азаренко официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал Азаренко поспорит с действующей чемпионкой чешкой Каролиной Плишковой.