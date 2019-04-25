Павлюченкова: я не хотела, чтобы матч закончился так

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась впечатлениями от выхода во второй круг турнира в Штутгарте (Германия). Её соперница по матчу стартового раунда — немка Юлия Гёргес — отказалась от продолжения борьбы при счёте 6:4, 2:6, 0:4.

«Конечно, я не хотела, чтобы матч закончился так. Я наконец набрала ход и в концовке демонстрировала мощный теннис. В целом я осталась довольна своей игрой, несмотря на не лучшее начало матча. Нужно отдать должное сопернице — она подавала просто невероятно, особенно в первом сете.

Во второй партии я сказала себе: «Нужно атаковать с приёма, надо постараться делать что-то иначе и проявлять активность в каждом ударе». Я попыталась что-то изменить, чтобы выиграть. Это сработало", — цитирует Павлюченкову официальный сайт тура.

Следующей соперницей Анастасии будет эстонка Анетт Контавейт.

«Контавейт — очень сильная соперница. Она настоящий боец. Я помню это по нашему прошлогоднему матчу здесь. Кажется, мы играли почти три часа, борьба была упорной, но я не смогла завершить матч в свою пользу. Уровень тенниса был очень хорош. Того же я жду и от предстоящей встречи. Она отличная теннисистка, но я буду готова к матчу. Надеюсь, начну эту встречу лучше, чем поединок с Гёргес», — сказала россиянка.