Нисикори разгромил Оже-Альяссима и вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне

Японский теннисист Кей Нисикори, посеянный на турнире в Барселоне под четвёртым номером, вышел в четвертьфинал соревнований, в двух партиях обыграв 18-летнего представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты.
Японец 1 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 4 двойные ошибки и 1 брейк.
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом € 2 746 455 Нисикори поспорит с победителем пары Роберто Карбальес-Баэна (Испания) – Кристьян Гарин (Чили).
Действующим чемпионом этих соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса — 6:2, 6:1.
25 апреля 2019 года, четверг. 12:00 МСК
Барселона. 3-й круг
Матч окончен
31
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
0 : 2
7
Кей Нисикори
К. Нисикори
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