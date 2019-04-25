Тим обыграл Мунара и вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне

Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на турнире в Барселоне под третьим номером, вышел в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представителя Испании Хауме Мунара со счётом 7:5, 6:1.

Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут. Третий сеяный 1 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.



За выход в полуфинал соревнований Тим поспорит с победителем пары Бенуа Пэр (Франция) – Гидо Пелья (Аргентина).



Действующим чемпионом этих соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша соревнований он оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса — 6:2, 6:1.