Тим обыграл Мунара и вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне

Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на турнире в Барселоне под третьим номером, вышел в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представителя Испании Хауме Мунара со счётом 7:5, 6:1.
Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут. Третий сеяный 1 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.
За выход в полуфинал соревнований Тим поспорит с победителем пары Бенуа Пэр (Франция) – Гидо Пелья (Аргентина).
Действующим чемпионом этих соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша соревнований он оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса — 6:2, 6:1.
25 апреля 2019 года, четверг. 14:00 МСК
Барселона. 3-й круг
Матч окончен
5
Доминик Тим
Д. Тим
2 : 0
57
Хауме Мунар
Х. Мунар
|1
|2
|3
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|7
|6
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|5
|1
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