Касаткина в двух сетах проиграла Векич во втором круге турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Штутгарте (Германия). В матче второго круга она проиграла хорватке Донне Векич со счётом 1:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.

Дарья 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 6 брейков.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матч:

текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Векич в Штутгарте.



За выход в полуфинал Векич поспорит либо с первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой (1), либо с представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй.

В 2018 году победительницей этих соревнований стала чешка Каролина Плишкова. В финале она обыграла американку Коко Вандевей со счётом 7:6 (7:2), 6:4.