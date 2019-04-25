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Касаткина в двух сетах проиграла Векич во втором круге турнира в Штутгарте

Касаткина в двух сетах проиграла Векич во втором круге турнира в Штутгарте
Теннис / WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Штутгарте (Германия). В матче второго круга она проиграла хорватке Донне Векич со счётом 1:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.

Дарья 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 6 брейков.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матч:
текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Векич в Штутгарте.

За выход в полуфинал Векич поспорит либо с первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой (1), либо с представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй.

В 2018 году победительницей этих соревнований стала чешка Каролина Плишкова. В финале она обыграла американку Коко Вандевей со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

25 апреля 2019 года, четверг. 14:30 МСК
Штутгарт. 2-й круг
Матч окончен
Дарья Касаткина
22
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
0 : 2
Донна Векич
25
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
1 2 3
           
1 5  
6 7  
           
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