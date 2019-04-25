Гаспарян не смогла выйти в полуфинал турнира в Стамбуле в парном разряде

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян и представительница Греции Мария Саккари не смогли пробиться в полуфинал турнира в Стамбуле (Турция) в парном разряде. В четвертьфинале они проиграли шведке Корнелии Листер и чешке Ренате Ворачовой со счётом 1:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 2 минуты.

Гаспарян и Саккари ни разу не подали навылет, совершили 6 двойных ошибок и реализовали 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в финал Листер и Ворачова поспорят с победительницами матча Тимя Бабош (Венгрия)/Кристина Младенович (Франция, 1) — Андреа Миту (Румыния)/Александра Панова (Россия).

Турнир в Стамбуле завершится 28 апреля.