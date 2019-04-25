Гаспарян: этот год — особенный для меня

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян прокомментировала победу над румынкой Михаэлой Бузэрнеску во втором круге турнира в Стамбуле (Турция) со счётом 1:6, 6:4, 7:5. В ходе поединка россиянка уступала 1:6, 1:3, а в третьем сете ей удалось отыграть подачу на матч.

«Я немного устала, но очень рада победе. Для меня важная каждая победа, потому что этот год — особенный. У меня были травмы, операции. Я восстановилась после всего этого, поэтому каждый выигрыш имеет очень большое значение для меня.

Я вела 3:1 в третьем сете, но затем соперница начала играть здорово. Она выполняла глубокие удары, и я не могла принять мяч, совершая глупые ошибки. Затем я немного расслабилась и стала просто бороться за каждый розыгрыш. Это принесло результат", — цитирует Гаспарян официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Гаспарян поспорит с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия, Q) — Тимя Бабош (Венгрия, LL).