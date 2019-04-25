Кербер обыграла Петкович и вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер во втором круге турнира в Штутгарте (Германия) переиграла свою соотечественницу Андреа Петкович – 6:2, 6:4. Счёт личных встреч стал 4-3 в пользу Кербер.



Продолжительность поединка составила 1 час 15 минут. Кербер ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Петкович 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.



За выход в полуфинал Кербер поспорит с голландкой Кики Бертенс, в трёх сетах обыгравшей Белинду Бенчич из Швейцарии – 4:6, 6:3, 6:4.



В 2018 году победительницей турнира в Штутгарте стала Каролина Плишкова из Чехии. В финале она обыграла американку Коко Вандевей со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

