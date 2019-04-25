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Кербер обыграла Петкович и вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Кербер обыграла Петкович и вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте
Теннис / WTA

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер во втором круге турнира в Штутгарте (Германия) переиграла свою соотечественницу Андреа Петкович – 6:2, 6:4. Счёт личных встреч стал 4-3 в пользу Кербер.

Продолжительность поединка составила 1 час 15 минут. Кербер ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Петкович 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

За выход в полуфинал Кербер поспорит с голландкой Кики Бертенс, в трёх сетах обыгравшей Белинду Бенчич из Швейцарии – 4:6, 6:3, 6:4.

В 2018 году победительницей турнира в Штутгарте стала Каролина Плишкова из Чехии. В финале она обыграла американку Коко Вандевей со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

25 апреля 2019 года, четверг. 19:40 МСК
Штутгарт. 2-й круг
Матч окончен
Андреа Петкович
71
Германия
Андреа Петкович
А. Петкович
0 : 2
Анжелика Кербер
5
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
1 2 3
           
2 4  
6 6  
           
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