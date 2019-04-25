Надаль: мы благодарны Ферреру за такую карьеру

Испанский теннисист Рафаэль Надаль после победы над соотечественником Давидом Феррером в третьем круге турнира в Барселоне (Испания) — 6:3, 6:3 — выразил глубокое уважение своему сопернику, который в скором времени завершит спортивную карьеру.



«Давид уходит не из-за своего уровня игры. Эти полтора года, в течение которых ему приходилось бороться с травмами, выдались для него очень сложными», — приводит слова Надаля AFP.



«Его уровень в этом году до сих пор был очень высок, и все эти годы он здорово соревновался. Для всех нас было удовольствием наблюдать за такой карьерой. Мы все благодарны ему», — отметил теннисист.



Феррер официально завершит карьеру после турнира в Мадриде (Испания), который пройдёт с 5 по 12 мая.