Карбальес-Баэна вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне

Испанский теннисист Роберто Карбальес-Баэна, занимающий 104-ю строчку мирового рейтинга, в третьем круге турнира в Барселоне (Испания) обыграл в двух сетах Кристьяна Гарина из Чили со счётом 6:4, 7:6 (7:2). Ранее соперники не играли друг с другом.



Продолжительность поединка составила 1 час 57 минут. Карбальес-Баэна ни разу не подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Гарина 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.



В четвертьфинальном поединке Карбальес-Баэна сыграет с японцем Кеем Нисикори, который посеян на турнире под четвёртым номером. В третьем круге он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:1, 6:3.



Действующим чемпионом этих соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша соревнований он победил грека Стефаноса Циципаса — 6:2, 6:1.