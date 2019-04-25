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Карбальес-Баэна вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне

Карбальес-Баэна вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне
Теннис / ATP

Испанский теннисист Роберто Карбальес-Баэна, занимающий 104-ю строчку мирового рейтинга, в третьем круге турнира в Барселоне (Испания) обыграл в двух сетах Кристьяна Гарина из Чили со счётом 6:4, 7:6 (7:2). Ранее соперники не играли друг с другом.

Продолжительность поединка составила 1 час 57 минут. Карбальес-Баэна ни разу не подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Гарина 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

В четвертьфинальном поединке Карбальес-Баэна сыграет с японцем Кеем Нисикори, который посеян на турнире под четвёртым номером. В третьем круге он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:1, 6:3.

Действующим чемпионом этих соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша соревнований он победил грека Стефаноса Циципаса — 6:2, 6:1.

25 апреля 2019 года, четверг. 16:30 МСК
Барселона. 3-й круг
Матч окончен
Роберто Карбальес-Баэна
104
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
2 : 0
Кристьян Гарин
48
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
1 2 3
           
6 7 7  
4 6 2  
           
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