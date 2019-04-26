Кербер: всегда тяжело играть со своими друзьями

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер на пресс-конференции после победы над своей соотечественницей Андреа Петкович во втором круге турнира в Штутгарте со счётом 6:4, 6:4 подвела итоги поединка.



«Всегда тяжело играть с теми, с кем вы знакомы так долго. Все знают, что мы с Петкович действительно хорошие друзья», — приводит слова Кербер WTA.



«В конце матча мы просто обнялись. Петкович поздравила меня с победой и сказала, что ужин за её счёт», — со смехом добавила теннисистка.



«Сначала я очень нервничала, потому что для меня это был первый матч за долгое время, когда я не смогла хорошо подготовиться к грунту. Ситуация была непростая. Я пыталась найти свой ритм, особенно в начале первого сета. Думаю, что мы обе играли хорошо. Я имею в виду, что было несколько взлетов и падений во время матча, а также в конце матча, где я вновь немного занервничала. Но думаю, это нормально.



Я счастлива, что так отыграла сегодня после двух непростых последних недель. Я старалась оставаться сосредоточенной и отдать всё, что могла сегодня», — отметила Кербер.