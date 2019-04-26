Блейк: Федерер безусловно игрок №2 на грунте в мире

Бывшая четвёртая ракетка мира и директор открытого турнира в Майами Джеймс Блейк прокомментировал возвращение Роджера Федерера на грунтовые корты впервые с 2016 года. Кроме того, он заявил, что считает швейцарца вторым лучшим теннисистом на этом типе покрытия за всю историю после испанца Рафаэля Надаля.



«Я видел, как Федерер даёт интервью и общается с командой, он очень воодушевлён этим событием. Это, в первую очередь, интересно из-за их соперничества с Рафой и большого числа поединков, что они сыграли друг с другом на грунте. Все эти годы Роджер был величайшим игроком в туре, но Рафа был лучшим именно на грунте.



Надаль вписал своё имя в историю, как величайший игрок на этом типе покрытия всех времён. А Роджер — безусловно игрок №2 на грунте в мире. Люди думают, что он не сможет выиграть на этом покрытии, но Федерер был на нём невероятен. Если бы не Рафа, Роджер выиграл бы четыре или пять титулов «Ролан Гаррос», он был очень хорош», — приводит слова Блейка Tennis World USA.



Федерер примет участие на турнире в Мадриде с 5 по 12 мая.