Блейк: Федерер безусловно игрок №2 на грунте в мире

Бывшая четвёртая ракетка мира и директор открытого турнира в Майами Джеймс Блейк прокомментировал возвращение Роджера Федерера на грунтовые корты впервые с 2016 года. Он заявил, что считает швейцарца вторым лучшим теннисистом на этом типе покрытия за всю историю.



«Я видел, как Федерер даёт интервью и общается с командой, он очень воодушевлён этим событием. Это в первую очередь интересно из-за их соперничества с Рафой и большого количества поединков, которые они сыграли друг с другом на грунте. Все эти годы Роджер был величайшим игроком в туре, но Рафа был лучшим именно тут.



Надаль вписал своё имя в историю, как величайший теннисист на этом типе покрытия всех времён. А Роджер безусловно игрок №2 на грунте в мире. Если бы не Рафа, Роджер выиграл четыре или пять титулов «Ролан Гаррос», он был очень хорош.

Здорово будет увидеть Федерера на грунте в его 37 лет. Здесь не так сильно ощущаются нагрузки, главное, чтобы всё было хорошо с суставами», — приводит слова Блейка Tennis World USA.



Федерер примет участие в турнире в Мадриде с 5 по 12 мая.