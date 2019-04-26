Балаж: работать тренером оказалось слишком скучно

Венгерский теннисист Аттила Балаж, пробившийся в четвертьфинал турнира в Будапеште, рассказал, почему у него не сложилась тренерская карьера. В августе 2014 года он завершил карьеру в возрасте 25 лет, но, попробовав себя на тренерском поприще, поменял решение.

«Это было слишком скучно. Тогда я сказал, что чересчур молод для тренерской работы и почувствовал мотивацию вернуться. Терять мне было нечего. Конечно, я рад, что принял такое решение.

Неделя в Будапеште придала мне уверенности. После этого турнира я сыграю на нескольких челленджерах и буду уверен в себе. Я знаю, что могу успешно играть с соперниками на таком уровне», — приводит слова Балажа официальный сайт тура.

За выход в полуфинал турнира в Будапеште Балаж поспорит с французом Пьер-Югом Эрбером.