Балаж: намного лучше чувствуешь себя, выступая перед родными болельщиками

Венгерский теннисист Аттила Балаж прокомментировал свою победу в стартовом матче на грунтовых соревнованиях в Будапеште (Венгрия). В двух партиях он обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача – 6:3, 6:4.



«Эта победа очень многое значит для меня, в первую очередь потому что я играл дома и многие друзья, моя семья пришли посмотреть на меня. Всегда чувствуешь себя намного лучше, когда играешь перед своими болельщиками», – цитирует Балажа официальный сайт АТР.



Следующим соперником Аттилы станет прошлогодний финалист соревнований из Австралии Джон Миллман. Действующий чемпион турнира категории АТР 250 Марко Чеккинато из Италии отказался от защиты титула, сославшись на повреждение.