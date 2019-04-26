Второй сеяный Чорич проиграл Краиновичу в 1/4 финала турнира в Будапеште

Хорватский теннисист Борна Чорич, посеянный на турнире в Будапеште (Венгрия) под вторым номером, не сумел пробиться в полуфинал, в двух партиях проиграв представителю Сербии Филипу Краиновичу (Q) со счётом 4:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 57 минут.
Борна 5 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 2 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 брейка.
За выход в финал Краинович поспорит с победителем поединка Аттила Балаж (Венгрия, WC) — Пьер-Юг Эрбер (Франция).
Действующим победителем соревнований в столице Венгрии является итальянец Марко Чеккинато, обыгравший в финале прошлогоднего розыгрыша австралийца Джона Миллмана со счётом 7:5, 6:4.
26 апреля 2019 года, пятница. 12:00 МСК
Будапешт. 1/4 финала
Матч окончен
105
Филип Краинович
Ф. Краинович
2 : 0
15
Борна Чорич
Б. Чорич
|1
|2
|3
|
|6
|7
|
|4
|5
Чорич: во втором сете я не оказывал должного давления на Хасе