Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Второй сеяный Чорич проиграл Краиновичу в 1/4 финала турнира в Будапеште

Второй сеяный Чорич проиграл Краиновичу в 1/4 финала турнира в Будапеште
Теннис / ATP

Хорватский теннисист Борна Чорич, посеянный на турнире в Будапеште (Венгрия) под вторым номером, не сумел пробиться в полуфинал, в двух партиях проиграв представителю Сербии Филипу Краиновичу (Q) со счётом 4:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 57 минут.

Борна 5 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 2 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в финал Краинович поспорит с победителем поединка Аттила Балаж (Венгрия, WC) — Пьер-Юг Эрбер (Франция).

Действующим победителем соревнований в столице Венгрии является итальянец Марко Чеккинато, обыгравший в финале прошлогоднего розыгрыша австралийца Джона Миллмана со счётом 7:5, 6:4.

26 апреля 2019 года, пятница. 12:00 МСК
Будапешт. 1/4 финала
Матч окончен
Филип Краинович
105
Сербия
Филип Краинович
Ф. Краинович
2 : 0
Борна Чорич
15
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
1 2 3
           
6 7  
4 5  
           
Чорич: во втором сете я не оказывал должного давления на Хасе
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент