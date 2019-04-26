Второй сеяный Чорич проиграл Краиновичу в 1/4 финала турнира в Будапеште

Хорватский теннисист Борна Чорич, посеянный на турнире в Будапеште (Венгрия) под вторым номером, не сумел пробиться в полуфинал, в двух партиях проиграв представителю Сербии Филипу Краиновичу (Q) со счётом 4:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 57 минут.

Борна 5 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 2 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в финал Краинович поспорит с победителем поединка Аттила Балаж (Венгрия, WC) — Пьер-Юг Эрбер (Франция).

Действующим победителем соревнований в столице Венгрии является итальянец Марко Чеккинато, обыгравший в финале прошлогоднего розыгрыша австралийца Джона Миллмана со счётом 7:5, 6:4.