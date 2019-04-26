Вондроушова разгромила Арруабаррену в 1/4 финала турнира в Стамбуле

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова вышла в полуфинал турнира WTA в Стамбуле (Турция), в двух партиях обыграв представительницу Испании Лару Арруабаррену со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час.
Вондроушова ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.
За выход в финал соревнований Вондроушова поспорит с Барборой Стрыцовой из Чехии. Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 28 апреля.
В 2018 году победительницей турнира в Стамбуле стала французская теннисистка Полин Пармантье. В финале она оказалась сильнее словенки Полоны Херцог со счётом 6:4, 3:6, 6:3.
26 апреля 2019 года, пятница. 14:00 МСК
Стамбул. 1/4 финала
Матч окончен
117
Лара Арруабаррена
Л. Арруабаррена
0 : 2
46
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
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Стрыцова пробилась в полуфинал турнира в Стамбуле, проиграв первый сет 0:6