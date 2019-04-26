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Стрыцова пробилась в полуфинал турнира в Стамбуле, проиграв первый сет 0:6

Стрыцова пробилась в полуфинал турнира в Стамбуле, проиграв первый сет 0:6
Теннис / WTA

Представительница Казахстана Елена Рыбакина, пробившаяся в основную сетку турнира в Стамбуле (Турция) через квалификацию, не смогла выйти в полуфинал. В четвертьфинале она проиграла чешке Барборе Стрыцовой со счётом 6:0, 6:7 (6:8), 0:6. Продолжительность поединка составила 1 час 56 минут.

Елена, до лета 2018 года выступавшая за Россию, 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйса, 5 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в финал Стрыцова поспорит с победительницей противостояния Лара Арруабаррена (Испания) — Маркета Вондроушова (Чехия).

В 2018 году победительницей турнира в Стамбуле стала француженка Полин Пармантье. В финале она обыграла словенку Полону Херцог со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

26 апреля 2019 года, пятница. 12:40 МСК
Стамбул. 1/4 финала
Барбора Стрыцова
47
Чехия
Барбора Стрыцова
Б. Стрыцова
Елена Рыбакина
161
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
1 2 3
           
     
     
           
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