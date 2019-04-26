Квитова одолела Севастову в четвертьфинале турнира в Штутгарте

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на турнире в Штутгарте (Германия) под третьим номером, вышла в полуфинал, в трёх сетах обыграв представительницу Латвии Анастасию Севастову (7) со счётом 2:6, 6:2, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 32 минуты.

Петра 7 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и взяла 4 гейма на подаче соперницы. На счету Анастасии 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Севастова — Квитова в Штутгарте.



За выход в финал Квитова поспорит либо с голландкой Кики Бертенс (6), либо с немкой Анжеликой Кербер (5).



В 2018 году победительницей этих соревнований стала чешка Каролина Плишкова. В финале она обыграла американку Коко Вандевей со счётом 7:6 (7:2), 6:4.