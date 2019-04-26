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Квитова одолела Севастову в четвертьфинале турнира в Штутгарте

Квитова одолела Севастову в четвертьфинале турнира в Штутгарте
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на турнире в Штутгарте (Германия) под третьим номером, вышла в полуфинал, в трёх сетах обыграв представительницу Латвии Анастасию Севастову (7) со счётом 2:6, 6:2, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 32 минуты.

Петра 7 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и взяла 4 гейма на подаче соперницы. На счету Анастасии 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Севастова — Квитова в Штутгарте.

За выход в финал Квитова поспорит либо с голландкой Кики Бертенс (6), либо с немкой Анжеликой Кербер (5).

В 2018 году победительницей этих соревнований стала чешка Каролина Плишкова. В финале она обыграла американку Коко Вандевей со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

26 апреля 2019 года, пятница. 14:30 МСК
Штутгарт. 1/4 финала
Матч окончен
Анастасия Севастова
13
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова
1 : 2
Петра Квитова
3
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
1 2 3
           
6 2 3
2 6 6
           
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