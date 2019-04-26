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Нисикори сыграет с Медведевым в полуфинале турнира в Барселоне

Нисикори сыграет с Медведевым в полуфинале турнира в Барселоне
Теннис / ATP

Японский теннисист Кей Нисикори, посеянный на турнире в Барселоне под четвёртым номером, вышел в полуфинал соревнований, в двух партиях обыграв представителя Испании Роберто Карбальес-Баэну со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 49 минут.

Японец 1 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов и 2 двойные ошибки.

За выход в финал соревнований с призовым фондом € 2 746 455 Нисикори поспорит с россиянином Даниилом Медведевым, который ранее оказался сильнее Николаса Джарри из Чили.

Действующим чемпионом этих соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса — 6:2, 6:1.

26 апреля 2019 года, пятница. 15:25 МСК
Барселона. 1/4 финала
Матч окончен
Роберто Карбальес-Баэна
104
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
0 : 2
Кей Нисикори
7
Япония
Кей Нисикори
К. Нисикори
1 2 3
           
4 5  
6 7  
           
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