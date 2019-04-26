Нисикори сыграет с Медведевым в полуфинале турнира в Барселоне

Японский теннисист Кей Нисикори, посеянный на турнире в Барселоне под четвёртым номером, вышел в полуфинал соревнований, в двух партиях обыграв представителя Испании Роберто Карбальес-Баэну со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 49 минут.



Японец 1 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов и 2 двойные ошибки.



За выход в финал соревнований с призовым фондом € 2 746 455 Нисикори поспорит с россиянином Даниилом Медведевым, который ранее оказался сильнее Николаса Джарри из Чили.



Действующим чемпионом этих соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса — 6:2, 6:1.