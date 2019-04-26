Мартич обыграла Младенович и сыграет с одной из россиянок за финал Стамбула

Хорватская теннисистка Петра Мартич, посеянная на турнире в Стамбуле (Турция) под шестым номером, вышла в полуфинал, в трёх партиях обыграв представительницу Франции Кристину Младенович со счётом 7:6 (4), 4:6, 7:6 (2).



Продолжительность противостояния составила 3 часа 19 минут. Петра 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 7 из 19 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 8 брейков.



За выход в финал соревнований Мартич поспорит с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия) – Маргарита Гаспарян (Россия).



В 2018 году победительницей турнира в Стамбуле стала француженка Полин Пармантье. В финале она обыграла словенку Полону Херцог со счётом 6:4, 3:6, 6:3.