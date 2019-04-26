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Мартич обыграла Младенович и сыграет с одной из россиянок за финал Стамбула

Мартич обыграла Младенович и сыграет с одной из россиянок за финал Стамбула
Теннис / WTA

Хорватская теннисистка Петра Мартич, посеянная на турнире в Стамбуле (Турция) под шестым номером, вышла в полуфинал, в трёх партиях обыграв представительницу Франции Кристину Младенович со счётом 7:6 (4), 4:6, 7:6 (2).

Продолжительность противостояния составила 3 часа 19 минут. Петра 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 7 из 19 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 8 брейков.

За выход в финал соревнований Мартич поспорит с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия) – Маргарита Гаспарян (Россия).

В 2018 году победительницей турнира в Стамбуле стала француженка Полин Пармантье. В финале она обыграла словенку Полону Херцог со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

26 апреля 2019 года, пятница. 17:10 МСК
Стамбул. 1/4 финала
Матч окончен
Петра Мартич
40
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
2 : 1
Кристина Младенович
66
Франция
Кристина Младенович
К. Младенович
1 2 3
           
7 7 4 7 7
6 4 6 6 2
           
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