Победы Медведева, Надаля и Тима – в видеообзоре 1/4 финала турнира в Барселоне

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире в Барселоне под седьмым номером, вышел в полуфинал, обыграв представителя Чили Николаса Джарри (LL) со счётом 6:3, 6:4.

За выход в финал Медведев поспорит с японцем Кеем Нисикори (4), который в двух партиях обыграл испанца Роберто Карбальес-Баэну со счётом 6:4, 7:5.

В другом матче турнира вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль (1) в двух партиях обыграл немецкого теннисиста Ян-Леннарда Штруффа со счётом 7:5, 7:5. За выход в финал соревнований категории АТР 500 Надаль поспорит с австрийцем Домиником Тимом (3), который в двух партиях взял верх над представителем Аргентины Гидо Пельей — 7:5, 6:2.

Посмотреть видеообзор матчей можно на «Чемпионате».