Павлюченкова и Шафаржова проиграли в финале турнира в Штутгарте в парном разряде

В финале парного турнира в Штутгарте (Германия) россиянка Анастасия Павлюченкова и чешская теннисистка Люси Шафаржова в трёх партиях уступили немецкому дуэту Мона Бартель/Анна-Лена Фридзам — 6:2, 3:6, [6:10]. Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут.

Павлюченкова и Шафаржова 1 раз подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из пяти. Их соперницы выполнили 4 эйса, не ошибались на подаче и сделали 2 брейка.

Напомним, в 2018 году турнир в Штутгарте выиграли американка Ракель Атаво и Анна-Лена Грёнефельд из Германии.

В этом сезоне в финале одиночного разряда титул разыграют представительница Эстонии Анетт Контавейт и третья ракетка мира, чешка Петра Квитова.