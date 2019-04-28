Квитова обыграла Контавейт в финале турнира в Штутгарте

Чешская теннисистка Петра Квитова стала победительницей турнира WTA в Штутгарте, в решающем матче, который длился 1 час 32 минуты, сломив сопротивление эстонки Анетт Контавейт — 6:3, 7:6 (7:2).



Квитова пять раз подала навылет и допустила столько же двойных ошибок. По ходу матча чешка реализовала три из шести брейков. Эстонка Контавейт, на данный момент 15-я ракетка мира, отметилась двумя эйсами и аналогичным количеством двойных ошибок. Она имела по ходу встречи семь брейк-пойнтов, но реализовала лишь два из них.



Для 29-летней Петры Квитовой, которая в настоящее время занимает третье место в мировом рейтинге WTA, этот титул стал 27-м в карьере.



Прошлогодней чемпионкой турнира в Штутгарте была Каролина Плишкова.