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Квитова обыграла Контавейт в финале турнира в Штутгарте

Квитова обыграла Контавейт в финале турнира в Штутгарте
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Петра Квитова стала победительницей турнира WTA в Штутгарте, в решающем матче, который длился 1 час 32 минуты, сломив сопротивление эстонки Анетт Контавейт — 6:3, 7:6 (7:2).

Квитова пять раз подала навылет и допустила столько же двойных ошибок. По ходу матча чешка реализовала три из шести брейков. Эстонка Контавейт, на данный момент 15-я ракетка мира, отметилась двумя эйсами и аналогичным количеством двойных ошибок. Она имела по ходу встречи семь брейк-пойнтов, но реализовала лишь два из них.

Для 29-летней Петры Квитовой, которая в настоящее время занимает третье место в мировом рейтинге WTA, этот титул стал 27-м в карьере.

Прошлогодней чемпионкой турнира в Штутгарте была Каролина Плишкова.

28 апреля 2019 года, воскресенье. 17:00 МСК
Штутгарт. Финал
Матч окончен
Анетт Контавейт
15
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
0 : 2
Петра Квитова
3
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
1 2 3
           
3 6 2  
6 7 7  
           
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