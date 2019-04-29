Бертенс поднялась на девятую позицию в чемпионской гонке WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 29 апреля голландка Кики Бертенс поднялась на девятую строчку.
Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, располагается на 21-й позиции.
Чемпионская гонка WTA. 29 апреля
1 (1). Петра Квитова (Чехия) — 3205.
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 2556.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 2306.
4 (4). Эшли Барти (Австралия) — 1855.
5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1839.
6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 1757.
7 (7). Анжелика Кербер (Германия) — 1555.
8 (8). Элина Свитолина (Украина) — 1366.
9 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) — 1361.
10 (9). Симона Халеп (Румыния) — 1246.
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21 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 697...
32 (30). Екатерина Александрова (Россия) — 537…
37 (41). Вероника Кудерметова (Россия) — 496...
41 (37). Виталия Дьяченко (Россия) — 443...
47 (48). Вера Звонарёва (Россия) — 393...
58 (56). Мария Шарапова (Россия) — 355...
72 (110). Маргарита Гаспарян (Россия) — 302...
82 (75). Евгения Родина (Россия) — 276…
85 (78). Наталья Вихлянцева (Россия) — 263.
86 (85). Анна Блинкова (Россия) — 261...
88 (104). Дарья Касаткина (Россия) — 257.