Тим поднялся на четвёртую строчку в чемпионской гонке ATP, Медведев — шестой

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 29 апреля австриец Доминик Тим поднялся на четвёртую строчку, японец Кей Нисикори — на восьмую.

Лучший из россиян, Даниил Медведев, опустился на шестую позицию. В финале турнира в Барселоне Медведев проиграл Тиму со счётом 4:6, 0:6.



Чемпионская гонка ATP. 29 апреля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2405.

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 2280.

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 2145.

4 (6). Доминик Тим (Австрия) — 1735.

5 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 1595.

6 (5). Даниил Медведев (Россия) — 1555.

7 (7). Фабио Фоньини (Италия) — 1190.

8 (11). Кей Нисикори (Япония) — 1080.

9 (8). Джон Иснер (США) — 1060.

10 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 995.

...

65 (62). Андрей Рублёв (Россия) — 341...

71 (69). Карен Хачанов (Россия) — 290.