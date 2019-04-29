Тим поднялся на четвёртую строчку в чемпионской гонке ATP, Медведев — шестой

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 29 апреля австриец Доминик Тим поднялся на четвёртую строчку, японец Кей Нисикори — на восьмую.
Лучший из россиян, Даниил Медведев, опустился на шестую позицию. В финале турнира в Барселоне Медведев проиграл Тиму со счётом 4:6, 0:6.
Чемпионская гонка ATP. 29 апреля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2405.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 2280.
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 2145.
4 (6). Доминик Тим (Австрия) — 1735.
5 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 1595.
6 (5). Даниил Медведев (Россия) — 1555.
7 (7). Фабио Фоньини (Италия) — 1190.
8 (11). Кей Нисикори (Япония) — 1080.
9 (8). Джон Иснер (США) — 1060.
10 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 995.
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65 (62). Андрей Рублёв (Россия) — 341...
71 (69). Карен Хачанов (Россия) — 290.