Агасси: не всегда лучший спортсмен мира бывает счастлив. Деньги решают не всё

Экс первая ракетка мира из США Андре Агасси заявил о желании своего сына Джейдена стать профессиональным бейсболистом.



«Он планирует учиться в колледже и в то же время продолжать играть. Джейден решил сделать это самостоятельно и он невероятно мотивирован, хочет идти вперед. Не вижу ничего плохого в этом, к тому же и в школе он учится вполне сносно.



Играю ли я с ним в бейсбол? Это невозможно. Он бьёт по мячу со скоростью 145 км/ч, его рост составляет почти 190 сантиметров, а вес — 93 кг.



Моё отношение к его стремлению? Знаете, то, что вы являетесь одним из лучших спортсменов в мире, не означает, что вы счастливы. Это отличное подспорье, чтобы помочь детям жить хорошей жизнью. В остальном же есть много вещей, которые не зависят от денег», – цитирует Агасси Tennis World USA.