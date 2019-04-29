Мария проиграла 215-й ракетке мира на старте турнира в Рабате

Немецкая теннисистка Татьяна Мария не смогла пробиться во второй круг турнира в Рабате, проиграв представительнице Болгарии Изабелле Шиниковой, получившей «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 3 минуты.

Татьяна, занимающая 60-ю строчку в рейтинге WTA, 6 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы, являющейся 215-й ракеткой мира, 2 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Шиникова поспорит либо с победительницей квалификации, либо с Марией Саккари (6) из Греции.

В 2018 году чемпионкой турнира в Рабате стала бельгийка Элисе Мертенс. В финале она обыграла австралийку Айлу Томлянович со счётом 6:2, 7:6 (7:4).