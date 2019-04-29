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Третья сеяная Путинцева проиграла на старте турнира в Рабате

Третья сеяная Путинцева проиграла на старте турнира в Рабате
Теннис / WTA

Представительница Казахстана Юлия Путинцева, посеянная на турнире в Рабате под третьим номером, не смогла пробиться во второй круг. На старте соревнований она в трёх партиях проиграла словенке Тамаре Зиданшек со счётом 6:3, 4:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 22 минуты.

Путинцева трижды подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и двойной ошибки, а также 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Зиданшек поспорит либо со словачкой Магдаленой Рыбариковой, либо с победительницей квалификации.

В 2018 году чемпионкой турнира в Рабате стала бельгийка Элисе Мертенс. В финале она обыграла австралийку Айлу Томлянович со счётом 6:2, 7:6 (7:4).

29 апреля 2019 года, понедельник. 13:00 МСК
Рабат. 1-й круг
Матч окончен
Юлия Путинцева
41
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
1 : 2
Тамара Зиданшек
67
Словения
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек
1 2 3
           
6 4 3
3 6 6
           
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