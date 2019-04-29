Третья сеяная Путинцева проиграла на старте турнира в Рабате

Представительница Казахстана Юлия Путинцева, посеянная на турнире в Рабате под третьим номером, не смогла пробиться во второй круг. На старте соревнований она в трёх партиях проиграла словенке Тамаре Зиданшек со счётом 6:3, 4:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 22 минуты.
Путинцева трижды подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и двойной ошибки, а также 4 брейка.
За выход в четвертьфинал Зиданшек поспорит либо со словачкой Магдаленой Рыбариковой, либо с победительницей квалификации.
В 2018 году чемпионкой турнира в Рабате стала бельгийка Элисе Мертенс. В финале она обыграла австралийку Айлу Томлянович со счётом 6:2, 7:6 (7:4).
29 апреля 2019 года, понедельник. 13:00 МСК
Рабат. 1-й круг
Матч окончен
41
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
1 : 2
67
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек
|1
|2
|3
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|6
|4
|3
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|3
|6
|6
Кудерметова и Звонарёва выступят на турнире в Рабате