Третья сеяная Путинцева проиграла на старте турнира в Рабате

Представительница Казахстана Юлия Путинцева, посеянная на турнире в Рабате под третьим номером, не смогла пробиться во второй круг. На старте соревнований она в трёх партиях проиграла словенке Тамаре Зиданшек со счётом 6:3, 4:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 22 минуты.

Путинцева трижды подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и двойной ошибки, а также 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Зиданшек поспорит либо со словачкой Магдаленой Рыбариковой, либо с победительницей квалификации.

В 2018 году чемпионкой турнира в Рабате стала бельгийка Элисе Мертенс. В финале она обыграла австралийку Айлу Томлянович со счётом 6:2, 7:6 (7:4).