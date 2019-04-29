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Ван Эйтванк выиграла у Пармантье на старте турнира в Рабате

Ван Эйтванк выиграла у Пармантье на старте турнира в Рабате
Теннис / WTA

В первом круге соревнований в Рабате (Марокко) представительница Бельгии Элисон ван Эйтванк, посеянная под восьмым номером, в двух сетах переиграла француженку Полин Пармантье — 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут.

25-летняя уроженка Вильворде выполнила 2 эйса, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из восьми. В активе Пармантье 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинал ван Эйтванк поборется с победительницей матча Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Варвара Лепченко (США, Q).

В 2018 году чемпионкой турнира в Рабате стала бельгийка Элисе Мертенс.

Женщины. Рабат. Первый круг

Ребекка Петерсон (Швеция) — Виктория Голубич (Швейцария) — 7:6 (7:4), 6:3.

29 апреля 2019 года, понедельник. 17:00 МСК
Рабат. 1-й круг
Матч окончен
Полин Пармантье
69
Франция
Полин Пармантье
П. Пармантье
0 : 2
Элисон Ван Эйтванк
52
Бельгия
Элисон Ван Эйтванк
Э. Ван Эйтванк
1 2 3
           
4 3  
6 6  
           
29 апреля 2019 года, понедельник. 15:45 МСК
Рабат. 1-й круг
Матч окончен
Ребекка Петерсон
62
Швеция
Ребекка Петерсон
Р. Петерсон
2 : 0
Виктория Голубич
80
Швейцария
Виктория Голубич
В. Голубич
1 2 3
           
7 7 6  
6 4 3  
           
Мария проиграла 215-й ракетке мира на старте турнира в Рабате
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