Ван Эйтванк выиграла у Пармантье на старте турнира в Рабате

В первом круге соревнований в Рабате (Марокко) представительница Бельгии Элисон ван Эйтванк, посеянная под восьмым номером, в двух сетах переиграла француженку Полин Пармантье — 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут.

25-летняя уроженка Вильворде выполнила 2 эйса, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из восьми. В активе Пармантье 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинал ван Эйтванк поборется с победительницей матча Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Варвара Лепченко (США, Q).

В 2018 году чемпионкой турнира в Рабате стала бельгийка Элисе Мертенс.

Женщины. Рабат. Первый круг

Ребекка Петерсон (Швеция) — Виктория Голубич (Швейцария) — 7:6 (7:4), 6:3.