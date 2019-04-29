Ван Эйтванк выиграла у Пармантье на старте турнира в Рабате

В первом круге соревнований в Рабате (Марокко) представительница Бельгии Элисон ван Эйтванк, посеянная под восьмым номером, в двух сетах переиграла француженку Полин Пармантье — 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут.
25-летняя уроженка Вильворде выполнила 2 эйса, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из восьми. В активе Пармантье 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.
За выход в четвертьфинал ван Эйтванк поборется с победительницей матча Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Варвара Лепченко (США, Q).
В 2018 году чемпионкой турнира в Рабате стала бельгийка Элисе Мертенс.
Женщины. Рабат. Первый круг
Ребекка Петерсон (Швеция) — Виктория Голубич (Швейцария) — 7:6 (7:4), 6:3.
29 апреля 2019 года, понедельник. 17:00 МСК
Рабат. 1-й круг
Матч окончен
69
Полин Пармантье
П. Пармантье
0 : 2
52
Элисон Ван Эйтванк
Э. Ван Эйтванк
|1
|2
|3
|
|4
|3
|
|6
|6
29 апреля 2019 года, понедельник. 15:45 МСК
Рабат. 1-й круг
Матч окончен
62
Ребекка Петерсон
Р. Петерсон
2 : 0
80
Виктория Голубич
В. Голубич
|1
|2
|3
|
|7 7
|6
|
|6 4
|3
Мария проиграла 215-й ракетке мира на старте турнира в Рабате