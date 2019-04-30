Ф. Лопес впервые за 17 лет не вошёл в топ-100 рейтинга ATP

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес впервые за 17 лет оказался за пределами первой сотни рейтинга ATP. На сегодняшний день уроженец Толедо занимает 105-е место (ранее он находился на 93-й строчке).

Впервые Лопес попал в топ-100 мировой классификации летом 2002 года.

Напомним, 37-летний спортсмен намерен завершить карьеру по окончании нынешнего сезона.

Рейтинг ATP. 29 апреля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 160.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7765.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5770.

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 5590.

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5085.

6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4115.

7 (7). Кей Нисикори (Япония) — 3780.

8 (9). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3225.

9 (10). Джон Иснер (США) — 3085.

10 (8). Стефанос Циципас (Греция) — 3030...

105 (93). Фелисьяно Лопес (Испания) — 585.