На Уимблдоне-2019 появится второй корт с выдвижной крышей

Организаторы Уимблдона объявили о появлении второго корта, оснащённого выдвижной крышей – помимо центрального, она появится ещё и на Корте №1. Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.



Помимо прочего, была увеличена вместительность Корта №1 – теперь за матчами смогут следить до 12 345 зрителей. Официальное открытие площадки состоится 19 мая. Помимо символического закрытия крыши, на корте состоится выставочные матчи звёзд прошлых лет – уже известно, что сыграют американцы Мартина Навратилова и Джон Макинрой, австралиец Ллейтон Хьюитт и хорват Горан Иванишевич.



Напомним, Уимблдон-2019 пройдёт в период с 1 по 14 июля. Действующими чемпионами турнира являются серб Новак Джокович и немка Анжелика Кербер.