На турнире в Санкт-Петербурге ждут Вавринку, Тима и Фоньини

Пятая ракетка мира австриец Доминик Тим и трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Стэн Вавринка получили приглашения на мужской турнир категории ATP 250 в Санкт-Петербурге.
«В городе на Неве с нетерпением ждут приезда трёхкратного чемпиона турниров серии «Большого шлема» швейцарца Стэна Вавринки – финалиста St. Petersburg Open 2016 года. Приедет
защищать титул и свежеиспечённый чемпион Барселоны, прошлогодний финалист «Ролан
Гаррос» австриец Доминик Тим, который в 2018 году завоевал в Санкт-Петербурге первый
трофей в зале», — говорится в сообщении пресс-службы турнира.
На соревнованиях выступят россияне Карен Хачанов и Даниил Медведев, а также итальянец Фабио Фоньини. Матчи St. Petersburg Open пройдут с 16 по 22 сентября.