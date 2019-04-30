На турнире в Санкт-Петербурге ждут Вавринку, Тима и Фоньини

Пятая ракетка мира австриец Доминик Тим и трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Стэн Вавринка получили приглашения на мужской турнир категории ATP 250 в Санкт-Петербурге.

«В городе на Неве с нетерпением ждут приезда трёхкратного чемпиона турниров серии «Большого шлема» швейцарца Стэна Вавринки – финалиста St. Petersburg Open 2016 года. Приедет

защищать титул и свежеиспечённый чемпион Барселоны, прошлогодний финалист «Ролан

Гаррос» австриец Доминик Тим, который в 2018 году завоевал в Санкт-Петербурге первый

трофей в зале», — говорится в сообщении пресс-службы турнира.

На соревнованиях выступят россияне Карен Хачанов и Даниил Медведев, а также итальянец Фабио Фоньини. Матчи St. Petersburg Open пройдут с 16 по 22 сентября.