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Надаль выразил поддержку Касильясу, у которого случился сердечный приступ

Надаль выразил поддержку Касильясу, у которого случился сердечный приступ
Теннис / ATP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поддержал своего друга и соотечественника футболиста Икера Касильяса, госпитализированного после сердечного приступа, случившегося во время тренировки.

«Огромный привет Икеру Касильясу! Будь сильным, Икер!» — написал Надаль в своём «твиттере».

Испанский теннисист является болельщиком футбольного клуба «Реал Мадрид», за который выступал Касильяс с 1998 по 2015 год, став пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка страны и трёхкратным победителем Лиги Чемпионов.

Его четыре раза признавали лучшим вратарём планеты по версии Международной федерации футбола (ФИФА) – в 2008, 2009, 2010, 2012 годах.

В составе национальной сборной Касильяс становился чемпионом мира в 2010 году и чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах.

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