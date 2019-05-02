Энен: в женском теннисе очень не хватает персональной конкуренции

Семикратная победительница турниров «Большого шлема» из Бельгии Жюстин Энен прокомментировала предстоящую защиту титула победительницы «Ролан Гаррос» Симоной Халеп.



«Будет интересно посмотреть, как Симона впервые защитит свой чемпионский титул на мэйджоре. Мне нравится, как она играет, особенно на грунте. На этом покрытии нужно быть терпеливым и сильным с точки зрения психологии. До сих пор она была самым последовательным игроком, поэтому, думаю, она станет фаворитом турнира.



В теннисе сейчас очень не хватает персональной конкуренции. Когда турниры выигрывает так много разных игроков, вы не можете идентифицировать себя ни с кем. Соперничество между Ким Клийстерс и мной помогло нам обеим стать лучшими игроками», – цитирует Энен New Indian Express.