Халеп: всегда радуюсь началу грунтового сезона, это моё любимое покрытие

Румынская теннисистка Симона Халеп перед стартовым матчем на турнире в Мадриде с россиянкой Маргаритой Гаспарян поделилась ожиданиями от соревнований в Испании.

«Отдыхала дома с семьёй, мы вместе отпраздновали Пасху. Хорошо провела время с друзьями. Я подзарядила батарейки и полна решимости начать грунтовой сезон в Мадриде.

Без сомнения, для меня это лучшая часть сезона. Все турниры проходят недалеко друг от друга, не нужно много ездить. Грунт — моё любимое покрытие. Всегда радуюсь, когда наступает этот период.

Трудно оценить, в какой форме нахожусь сейчас, ведь соревнования на грунте только начались. Я провела лишь пару матчей в Кубке Федерации. Сыграла в них очень хорошо, так что чувствую уверенность. Но на таких крупных турнирах все спортсменки как следует подготовлены. Каждый раунд будет сложным. Постараюсь отдать все силы, показать свой лучший теннис и не зацикливаться на результатах.

Турнир в Мадриде — особенный. Здесь много румынов, тут за меня болеют друзья. Чувствую себя практически как дома. Испанские болельщики ко мне тоже хорошо относятся. В Мадриде я по-настоящему счастлива", — цитирует Халеп официальный сайт соревнований.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Халеп — Гаспарян в Мадриде.