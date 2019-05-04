Халеп показала, как умеет чеканить необычный мяч

Бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп перед стартом турнира в Мадриде (Испания) продемонстрировала, как ловко умеет набивать мяч.

Грунтовой турнир категории Premier Mandatory пройдёт с 4 по 11 мая. Халеп, посеянная под третьим номером, на старте соревнований сыграет с одной из победительниц квалификации. Если Симона пройдёт во второй круг, то встретится либо с американкой Элисон Риске, либо с Йоханной Контой из Великобритании. Напомним, лидером посева стала японка Наоми Осака.

Призовой фонд соревнований составляет более € 7 млн. В 2018 году на турнире в Мадриде победила чешка Петра Квитова. В финале она обыграла голландку Кики Бертенс со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.

Видео доступно на "Чемпионате".