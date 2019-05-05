Циципас: я боролся и верил, что могу обыграть Куэваса в двух сетах

Греческий теннисист Стефанос Циципас после победы в финале грунтового турнира категории АТР 250 в Эшториле над Пабло Куэвасом из Уругвая со счётом 6:3, 7:6 (7:4) поделился впечатлениями о матче.



«Я был очень спокоен. Оставался агрессивным, мотивированным, не думал слишком много. Куэвас не заставил меня нервничать, когда сделал обратный брейк во второй партии. Это был неприятный момент, но я продолжал бороться и верить, что всё ещё могу обыграть его в двух сетах.



Я долго выстраивал свою игру. В этом году было нелегко перейти от харда к грунту. Поэтому я пытался сыграть как можно больше матчей, прежде чем начнутся крупные соревнования. Мадрид, очевидно, станет для меня огромным испытанием. Я действительно хочу преуспеть, набрать как можно больше очков, в том числе в Риме», — приводится слова Циципаса на официальном сайте тура.