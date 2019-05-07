Хачанов, Федерер, А. Зверев и Тим — в заявке на травяной турнир ATP в Галле

Российский теннисист Карен Хачанов включён в основную сетку соревнований в Галле (Германия) с призовым фондом € 2 081 830, которые пройдут с 17 по 23 июня.

Помимо него на турнир заявлены: Роджер Федерер (Швейцария), Александр Зверев (Германия), Доминик Тим (Австрия), Кей Нисикори (Япония), Борна Чорич (Хорватия), Николоз Басилашвили (Грузия), Гаэль Монфис (Франция), Роберто Баутиста-Агут (Испания), Давид Гоффен (Бельгия), Гидо Пелья (Аргентина), Маттео Берреттини (Италия), Ласло Джере (Сербия), Ришар Гаске (Франция), Пьер-Юг Эрбер (Франция), Пабло Карреньо-Буста (Испания), Бенуа Пэр (Франция), Раду Албот (Молдавия), Джон Миллман (Австралия), Ян-Леннард Штруфф (Германия), Филипп Кольшрайбер (Германия), Хуберт Хуркач (Польша), Мэттью Эбден (Австралия).

Действующим чемпионом турнира в Галле является Чорич.