Хачанов и Медведев включены в основную сетку турнира ATP в Штутгарте

Российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев попали в заявку на травяной турнир в Штутгарте (Германия), который пройдёт с 10 по 16 июня.

Помимо них в основной сетке соревнований также выступят Феликс Оже-Альяссим (Канада), Николоз Басилашвили (Грузия), Маттео Берреттини (Италия), Пабло Карреньо-Буста (Испания), Ласло Джере (Сербия), Мартон Фучович (Венгрия), Филипп Кольшрайбер (Германия), Ник Кирьос (Австралия), Джон Миллман (Австралия), Гаэль Монфис (Франция), Хауме Мунар (Испания), Милош Раонич (Канада), Денис Шаповалов (Канада), Симон Жиль (Франция), Ян-Леннард Штруфф (Германия), Жо-Вильфрид Цонга (Франция) и Стэн Вавринка (Швейцария).

В 2018 году победителем соревнований стал швейцарец Роджер Федерер.