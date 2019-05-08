Циципас на русском языке выразил соболезнования родным погибших в Шереметьево

Девятая ракетка мира грек Стефанос Циципас выразил соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в аэропорту Шереметьево. В результате пожара, случившегося после приземления самолёта Sukhoi Superjet 100, погиб 41 человек.



«Ценность человеческой жизни намного важнее моих побед, которые ещё вчера казались мне такими важными… до слёз жаль погибших в страшной трагедии SU 1492, сочувствую всем, кого коснулось это горе», — написал Циципас в своём «твиттере».



Катастрофа с самолётом Sukhoi Superjet 100, следовавшим из Москвы в Мурманск, произошла вечером 5 мая. После 28 минут полёта экипаж экстренно вернулся в Шереметьево. Приземлиться из-за сложных метеоусловий удалось только со второй попытки. В ходе жёсткой посадки у самолёта подломились стойки и загорелись двигатели. Вскоре огонь перекинулся на всю хвостовую часть воздушного судна.

Борис Беккер выразил соболезнования близким погибших в аэропорту Шереметьево