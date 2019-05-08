Халеп за 43 минуты разгромила Кужмову и вышла в 1/4 финала турнира в Мадриде

Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная на турнире в Мадриде (Испания) под третьим номером, вышла в четвертьфинал, разгромив представительницу Словакии Викторию Кужмову со счётом 6:0, 6:0. Продолжительность поединка составила 43 минуты.

Симона не совершила ни одной двойной ошибки и взяла 6 геймов на подаче соперницы. На счету Виктории 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Халеп — Кужмова в Мадриде.



За выход в полуфинал Халеп поспорит либо с австралийкой Эшли Барти (9), либо с Юлией Путинцевой из Казахстана. Соревнования завершатся 11 мая.

Мадрид. Женщины. Третий круг

Кики Бертенс (Нидерланды, 7) — Анастасия Севастова (Латвия, 12) — 6:1, 6:2.



В 2018 году победительницей турнира в Мадриде стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла голландку Кики Бертенс со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.