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Халеп за 43 минуты разгромила Кужмову и вышла в 1/4 финала турнира в Мадриде

Халеп за 43 минуты разгромила Кужмову и вышла в 1/4 финала турнира в Мадриде
Теннис / WTA

Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная на турнире в Мадриде (Испания) под третьим номером, вышла в четвертьфинал, разгромив представительницу Словакии Викторию Кужмову со счётом 6:0, 6:0. Продолжительность поединка составила 43 минуты.

Симона не совершила ни одной двойной ошибки и взяла 6 геймов на подаче соперницы. На счету Виктории 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Халеп — Кужмова в Мадриде.

За выход в полуфинал Халеп поспорит либо с австралийкой Эшли Барти (9), либо с Юлией Путинцевой из Казахстана. Соревнования завершатся 11 мая.

Мадрид. Женщины. Третий круг
Кики Бертенс (Нидерланды, 7) — Анастасия Севастова (Латвия, 12) — 6:1, 6:2.

В 2018 году победительницей турнира в Мадриде стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла голландку Кики Бертенс со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.

08 мая 2019 года, среда. 13:15 МСК
Мадрид (ж). 3-й круг
Матч окончен
Симона Халеп
3
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
2 : 0
Виктория Кужмова
46
Словакия
Виктория Кужмова
В. Кужмова
1 2 3
           
6 6  
0 0  
           
08 мая 2019 года, среда. 13:25 МСК
Мадрид (ж). 3-й круг
Матч окончен
Кики Бертенс
7
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
2 : 0
Анастасия Севастова
13
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова
1 2 3
           
6 6  
1 2  
           
Халеп вышла в 3-й круг в Мадриде, сохранив шансы 13 мая стать 1-й ракеткой мира
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