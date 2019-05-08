Халеп за 43 минуты разгромила Кужмову и вышла в 1/4 финала турнира в Мадриде

Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная на турнире в Мадриде (Испания) под третьим номером, вышла в четвертьфинал, разгромив представительницу Словакии Викторию Кужмову со счётом 6:0, 6:0. Продолжительность поединка составила 43 минуты.
Симона не совершила ни одной двойной ошибки и взяла 6 геймов на подаче соперницы. На счету Виктории 2 двойные ошибки и ни одного брейка.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Халеп — Кужмова в Мадриде.
За выход в полуфинал Халеп поспорит либо с австралийкой Эшли Барти (9), либо с Юлией Путинцевой из Казахстана. Соревнования завершатся 11 мая.
Мадрид. Женщины. Третий круг
Кики Бертенс (Нидерланды, 7) — Анастасия Севастова (Латвия, 12) — 6:1, 6:2.
В 2018 году победительницей турнира в Мадриде стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла голландку Кики Бертенс со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.
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