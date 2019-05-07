Халеп вышла в 3-й круг в Мадриде, сохранив шансы 13 мая стать 1-й ракеткой мира

Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная на турнире в Мадриде (Испания) под третьим номером, вышла в 1/8 финала, в двух партиях обыграв представительницу Великобритании Йоханну Конту со счётом 7:5, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут.
Симона 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.
За выход в четвертьфинал Халеп поспорит со словачкой Викторией Кужмовой. Симоне, защищающей 215 очков, для получения звания первой ракетки мира нужно выиграть титул и рассчитывать на то, что японка Наоми Осака проиграет до полуфинала.
Мадрид. Женщины. Второй круг
Александра Саснович (Беларусь) — Анна Шмидлова (Словакия, Q) — 6:2, 6:2.
В 2018 году победительницей турнира в Мадриде стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла голландку Кики Бертенс со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.
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