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Халеп вышла в 3-й круг в Мадриде, сохранив шансы 13 мая стать 1-й ракеткой мира

Халеп вышла в 3-й круг в Мадриде, сохранив шансы 13 мая стать 1-й ракеткой мира
Теннис / WTA

Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная на турнире в Мадриде (Испания) под третьим номером, вышла в 1/8 финала, в двух партиях обыграв представительницу Великобритании Йоханну Конту со счётом 7:5, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут.

Симона 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Халеп поспорит со словачкой Викторией Кужмовой. Симоне, защищающей 215 очков, для получения звания первой ракетки мира нужно выиграть титул и рассчитывать на то, что японка Наоми Осака проиграет до полуфинала.

Мадрид. Женщины. Второй круг
Александра Саснович (Беларусь) — Анна Шмидлова (Словакия, Q) — 6:2, 6:2.

В 2018 году победительницей турнира в Мадриде стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла голландку Кики Бертенс со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.

07 мая 2019 года, вторник. 13:10 МСК
Мадрид (ж). 2-й круг
Матч окончен
Симона Халеп
3
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
2 : 0
Йоханна Конта
41
Великобритания
Йоханна Конта
Й. Конта
1 2 3
           
7 6  
5 1  
           
07 мая 2019 года, вторник. 13:10 МСК
Мадрид (ж). 2-й круг
Матч окончен
Анна Шмидлова
109
Словакия
Анна Шмидлова
А. Шмидлова
0 : 2
Александра Саснович
33
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
1 2 3
           
2 2  
6 6  
           
Халеп и Кербер могут стать первой ракеткой мира по итогам турнира в Мадриде
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