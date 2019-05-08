11 эйсов не помогли дель Потро выиграть в своём первом матче с февраля

Восьмая ракетка мира аргентинец Хуан Мартин дель Потро, посеянный на турнире в Мадриде (Испания) под седьмым номером, в матче второго круга в трёх сетах уступил Ласло Джере из Сербии со счётом 3:6, 6:2, 5:7. Этот поединок стал первым для аргентинского теннисиста с февраля, когда он получил травму колена.



Продолжительность матча составила 2 часа 24 минуты. Дель Потро 11 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 11. На счету сербского теннисиста 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.



Соперником Джере по третьему кругу станет девятый сеяный турнира Марин Чилич из Хорватии, переигравший немца Яна-Леннарда Штруффа – 4:6, 6:3, 6:4.



Действующим победителем соревнований Madrid Mutua Open является немец Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее австрийца Доминика Тима – 6:4, 6:4.