Кудерметова и Воскобоева — в полуфинале турнира в Мадриде в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Казахстана Галина Воскобоева вышли в полуфинал турнира в Мадриде (Испания) в парном разряде. В четвертьфинале они в двух партиях обыграли немку Анну-Лену Грёнефельд и голландку Деми Схурс, посеянных под восьмым номером, со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 58 минут.

Вероника и Галина 1 раз подали навылет, не совершили ни одной двойной ошибки и реализовали 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 6 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в финал Кудерметова и Воскобоева поспорят с победительницами матча Се Шувэй (Китайский Тайбэй)/Барбора Стрыцова (Чехия, 5) — Саманта Стосур (Австралия)/Чжан Шуай (Китай, 3).